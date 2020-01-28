TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir.

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Filistin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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