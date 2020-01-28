Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:14 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.
Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.
Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesine yer verdi.
Son Dakika Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı