Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akçakoca Müftüsü'nün Rumeli muhacirleri hakkında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akçakoca Müftüsü'nün Rumeli muhacirleri hakkında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.



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