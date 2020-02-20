TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki

8 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." dedi.

Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç onuruna TBMM Tören Salonu'nda verdiği yemeğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç'in, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Şentop, kendisini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şentop, Türkiye ve Karadağ'ın iki dost, müttefik ve kardeş ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu vurgulayan Şentop, Karadağ'a Avrupa-Atlantik kurumları başta olmak üzere bütün uluslararası zeminlerde destek verdiğini ifade etti.

"Endişeyle takip ediyoruz"

Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine Şentop, "Haber aldığım zaman büyük üzüntü duydum. Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Bilhassa Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı girişilen eylemlerde de bu boyutlara varması bizim açımızdan hakikaten ciddi endişeler doğuruyor." dedi.

Şentop, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için bazı çalışmalar yürütürken kendi topraklarında ırkçı, yabancı düşmanı ve İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerektiğine işaret etti.

Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması gerektiğine vurgu yapan Şentop, "Irkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul etmesi gerekiyor. Ben inşallah bundan sonra bu konuda daha fazla dikkat, titizlik gösterileceğini, ırkçı ve Nazi kökenli terörle mücadele edilmesi gerektiğini, bu olayın bizi bu konuda ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle bekliyoruz"

Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç de TBMM'yi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ'ı ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceğini söylediğini hatırlatan Brajoviç, "Biz de dört gözle o ziyareti bekliyoruz." dedi.

Karadağ'a davet ettiği TBMM Başkanı Şentop'un, davetini kabul ettiğini belirten Brajoviç, kendisinin de TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinliklerine katılacağını kaydetti.

Karadağ, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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