TBMM Başkanı Şentop'tan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması

14 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü'nü kutlarken, "Annelerimiz, tarifi kelimelerle imkansız bir sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olarak bizleri sarıp kucaklayan ve her zorlukta yanımızda bir sabır ve fedakarlık abidesi olarak bulunan varlıklardır.

TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü'nü kutlarken, "Annelerimiz, tarifi kelimelerle imkansız bir sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olarak bizleri sarıp kucaklayan ve her zorlukta yanımızda bir sabır ve fedakarlık abidesi olarak bulunan varlıklardır." ifadelerini kullandı.

Şentop, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gündelik hayatın akışında ve telaşında sahip olunan değerlerin ve güzelliklerin yeterince farkına varılmadığını belirten Şentop, "Aylardır tüm dünyayı adeta sarıp sarmalayan salgın, belki de bu manada derin bir muhasebenin ve geleneğin güzel ifadesiyle kadir kıymet bilmenin kapısını aralıyor. Annelerimiz, tarifi kelimelerle imkansız bir sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olarak bizleri sarıp kucaklayan ve her zorlukta yanımızda bir sabır ve fedakarlık abidesi olarak bulunan varlıklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu ifade eden bir inancın mensupları olarak, geleceğin inşasında onların emek, sevgi ve gayretlerinin kıymetini her vesileyle bilmenin ve takdir etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde hiçbir söz, bir annenin evladına duyduğu sevgiyi ve ona gelebilecek en küçük bir zarardan duyduğu kederi ve üzüntüyü ifadeye yetmez. Bu vesileyle, gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden, onları al bayrağa sarılmış halde ebedi aleme yolcu eden aziz şehit annelerine sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu toprakların ve değerlerimizin bekası ve varlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri, hepimize emanet ve vakur duruşlarıyla nesillere örnektir."

Annesi hayatta olanlar için bu günlerin, hem onların kıymetini bilmeye, hem de hayır dualarını almaya önemli bir vesile teşkil ettiğinin altını çizen Şentop, "Hepimizin birbirine dayanışma ve fedakarlık manasında hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu dönemde, annelerimiz yine tüm cefakar ve fedakar duruşlarıyla yanımızdalar. Şu an annesi hayatta olmayanlara, hüznün adeta tüm ağırlığını taşıyan ifadesiyle yetim kalanlara Rabb'imden sabrı cemil niyaz ediyorum. Başta sevgili annem olmak üzere, tüm annelerimizin, anne adayı olarak bu ulvi sorumluluğun heyecanını şimdiden yaşayanların bu güzel gününü tebrik ediyor, o güzide insanların kıymetini bilmemize ve hayır dualarıyla nice zorlukları aşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Anneler Günü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:48 Kaynak: AA


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