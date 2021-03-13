- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki - Son Dakika

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki

13.03.2021 16:47

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki Şentop: "Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ifadelerine karşı yaptığı...

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki

Şentop: "Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ifadelerine karşı yaptığı açıklamada "Avrupalı siyasetçilerin bencil olduklarını biliyoruz. Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10. Yılı vesilesiyle terör örgütü PKK'yı müttefik ilan edip Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik skandal sözleri sorulan Meclis Başkanı Şentop, "Tabi ki bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi topluluğu var. Onların, Türkiye'nin bu süre içerisinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Ben böyle bir karar konusunda belki içlerinde böyle samimi olarak böyle düşünenler olsa bile haklı bulmuyorum ama Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların. Türkiye, 4 milyona yakın Suriyeli, oradaki iç savaş ve çatışmalardan kaçan insanları kendi topraklarında misafir ediyor yıllardır ve bunu tek başına üstleniyor kendi vatandaşlarından farklı olmayan bir muamele ve şartlar altında onların burada yaşamasını temin ediyor. En azından bu konu önemli" dedi.

Türkiye'ye karşı kötü niyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler olduğunu kaydeden Şentop, "Türkiye kendi sınırlarının ötesinde artık yönetilemeyen bir devlet halindeki Suriye'deki istikrarsızlık ve kontrolsüzlük sebebiyle Türkiye'ye yönelik saldırıları önleme konusunda uluslararası hukuktan, birleşmiş milletler anlaşmasından kaynaklanan, Suriye'ye yapılmış olan, Adana Anlaşması diye bilinen bir anlaşmamız var. O anlaşmadan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdi. Uluslararası hukuka saygı deyince Türkiye'den daha fazla uluslararası hukuku gözeten bir başka ülke dünyada görebilmek mümkün değil. Suriye'de başka ülkeler de var. Ne arıyorlar bilmiyorum. Avrupa parlamentosunda yer alan bazı ülkelerin Suriye'de askerleri var. Onlar ne iş yapıyorlar? Niye oradalar? Uluslararası hukukun hangi kurallarına göre oradalar? Esas bunu sormak lazım. Bunlar tabi Türkiye'ye karşı kötü niyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler var, her zaman olmuştur. Fakat, siyasetçiler, açıklamalar, kurumsal kararlar gerçeklikten koptuğu zaman yavaş yavaş etkisini de kaybetmeye başlar. Ben hukukçuyum. Hukukta şahısların hukuki ehliyetine bakmak için gerçekçilik sorulur. Bugün nedir günlerden? Tarih vesaire gibi hususlar sorulur. Eğer bunun farkında değilsen, o zaman kendisine vasi tayin edilir, onun aracılığıyla hukuki işlem yapabilirler. Siyasetçiler gerçeklikten kopmaya başladıkları zaman, siyasi işlem ve karar ehliyetlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar" ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki

Mustafa Şentop, Türkiye, Suriye, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki - Son Dakika


Son Dakika

ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti
Onyekuru'nun Belhanda'ya veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı Onyekuru'nun Belhanda'ya veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı         
17:14
Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı         
17:07
21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti 21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti         
16:56
Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
15:59
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 17:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei