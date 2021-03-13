TBMM Başkanı Şentop'tan, AP'nin Türkiye kararına tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin Türkiye kararına tepki gösterdi. Şentop, "AP'nin son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz. Türkiye, insani değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur" dedi.