TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye tepki - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin Avrupa Parlamentosu'ndaki konferansa katılımına ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'ye mektup gönderdi.

Şentop, 5-6 Şubat tarihlerinde düzenlenen toplantının AP için 'tam anlamıyla utanç vesilesi' olduğuna dikkat çekerek, "Bugün PKK elebaşlarına destek veren bazı AP üyeleri şunu unutmamalıdır ki, hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan terör örgütleri, yarın silahlarını dost göründükleri kişilere ve kurumlara da doğrultacaktır. Başkanı olduğunuz Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen gayriresmi etkinlikte Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK üyelerinin katılımıyla terör örgütü propagandası yapıldığını öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyor, bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Şentop, toplantıyla yönelik olarak, "Söz konusu etkinlik güya, hukuku ve evrensel değerleri savunan AP için tam anlamıyla bir utanç vesilesidir. Üzülerek ifade etmek isterim ki, etkinlikte yaşanan gelişmeler terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Bu etkinlik, yaklaşık 40 yıldır on binlerce vatandaşını terör eylemlerine kurban vermiş Türk halkının yüreğinde ve vicdanında ise derin bir yara açmıştır. Etkinliğin gerçekleştirilmesine izin veren AP, terör örgütü üyelerinin AP binalarına girmelerini yasaklayan AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihli kararını ihlal ederek, kendi kurallarıyla ters düşmüştür" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Terörün sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır. Bugün PKK elebaşlarına destek veren bazı AP üyeleri şunu unutmamalıdır ki, hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan terör örgütleri, yarın silahlarını dost göründükleri kişilere ve kurumlara da doğrultacaktır. Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB'nin tüm kurumlarını teröre karşı ayrım gözetmeyen, çifte standartsız, tutarlı ve samimi bir mücadele sergilemeye davet ediyorum."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)