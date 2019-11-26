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TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'e"geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Şentop, Tiwitter hesabından yayımladığı mesajında, "Arnavutluk ve Bosna Hersek'te yaşanan depremlerden dolayı dost ve kardeş iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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