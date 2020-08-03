TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı'na destek - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram tebriği için aradığı Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'ya, " Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı arayarak bayramını tebrik etti. Şentop, Ermenistan'ın hukuku hiçe sayan son saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendisinin de açıklamalar yaptığını, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini dünyaya en güçlü şekilde gösterdiklerini ifade etti. Şentop ayrıca, hava ve kara unsurlarının katılımıyla devam eden ortak askeri tatbikatın, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunun çok somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Şentop, Ermenistan'ın yayınlamış olduğu Milli Güvenlik Strateji belgesine de dikkat çekerek, söz konusu belgenin hem Azerbaycan hem de Türkiye'ye karşı düşmanca yaklaşımını gösterdiğini belirterek, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı bu emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.