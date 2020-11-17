TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı Açıklaması
17.11.2020 22:33
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa'nın 92'nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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