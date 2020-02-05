TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van- Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şentop, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçesaray, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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