TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darbedilmesi soruldu. Şentop, saldırıyı "Tasvip edilemez" diyerek kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı. Şentop, Mengüllüoğlu'nun İstanbul'da bir grup tarafından darp edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.
"FAİLLERİN TESPİTİ İÇİN GEREKENLER YAPILMAKTADIR"
Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır." dedi.
NE OLMUŞTU?
Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir grup, arkadaşlarıyla beraber bir mekandan çıkan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a 'Vatan haini' diyerek saldırdı. Yere düşürdükleri Atay'ın tekmeleyenler bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Barış Atay'ın kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi.
PARTİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Barış Atay'ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Gün içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, 'kimliği belirsiz' bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi. Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
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