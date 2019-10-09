Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı

TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı

47 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabında Barış Planı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hakk Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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