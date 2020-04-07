TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Gecesi'ni tebrik ederek bu kutlu gecenin, rahmet, şifa ve bereket getirmesini diledi.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Berat Gecenizi tebrik ediyorum. İnsanlığın mukadderatının tefrik edildiği bu kutlu gecenin, insanlık olarak yaşadığımız ızdırapların, sıkıntıların, hastalıkların nihayete ermesine vesile olmasını; rahmet, şifa ve bereket getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.