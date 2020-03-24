TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.


TBMM Başkanı Şentop, Yıldırım'a kayınvalidesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bir mesajla iletti. Şentop mesajında şunları kaydetti:


"Önceki TBMM Başkanımız, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi, Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin annesi Havva Yıldırım'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Binali Yıldırım, Havva Yıldırım, Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: İHA

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