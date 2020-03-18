TBMM Başkanı Şentop'tan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla videolu mesaj Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajında, "Vatanı mübarek, kelamı mukaddes ve mücadeleyi vazife bilen ve gözünü kırpmadan şehadete yükselen o büyük kahramanların mirası, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayan herkes için eşi bulunmaz bir hazinedir." ifadesini kullandı.

Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Twitter'dan videolu mesaj yayınladı.

Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Bazı zaferler vardır tarihin her anında yeniden yazılır. İşte, 105. yıl dönümünü andığımız Çanakkale Zaferi, yüz binlerce kahramanın omuzlarında yükselen ve sadece bizlere değil bütün mazlum milletlere ilham kaynağı olan bir destandır. Çanakkale, kendisini yenilmez sayan büyük orduların ve güçlü silahların iman ve irade karşısında zillet içinde mağlup oluşudur. Vatanı mübarek, kelamı mukaddes ve mücadeleyi vazife bilen ve gözünü kırpmadan şehadete yükselen o büyük kahramanların mirası, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayan herkes için eşi bulunmaz bir hazinedir. İnşallah o büyük zaferin ruh ve ilhamı, her zorluk karşısında bize yol gösterici olur. Bu büyük zafere hayat veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 105. yılında bu büyük zaferi yeniden kutluyor, aziz milletimizin eşsiz kahramanlar yetiştiren haslet ve asaletine olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum."