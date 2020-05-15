TBMM Başkanı Şentop'tan, Cengiz ve Çebi'ye geçmiş olsun telefonu
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geçmiş olsun...
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:37
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