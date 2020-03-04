TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur.

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere, ifadelere karşı Meclis'teki bütün arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı'na ilişkin sözlerini değerlendirdi. Şentop, milletin beklentisinin sürecin hassasiyetine uygun biçimde herkesin hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Şüphesiz herkes düşüncelerini ifade etme hakkı vardır. Herkes farklı da olsa, eleştiri kabilinden de olsa düşüncelerini ortaya koyabilir. Ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset, ifade hürriyeti değildir. Anayasa'nın 104. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milletin birliğini temsil eder. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere, ifadelere karşı Meclis'teki bütün arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir" diye konuştu.


Herhangi bir işlem söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya Şentop, "Genel Kurul'da disiplinle ilgili hükümler iç tüzükte var. Ancak bu konu Genel Kurulu ve Meclis çalışması kabilinde olmadığı için bununla ilgili husus normal yargının incelemesi konusu içindedir. Basına yansıdığı kadarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlatmıştır" ifadelerini kullandı. Parti gruplarıyla görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya Şentop, milletvekillerinin görüşlerini, eleştirileri hakarete düşmeden ifade edebildiklerini söyledi. Şentop, "Genel başkanlar düzeyinde farklı bir tartışma vardır. Genel başkanlara Genel Başkanlar cevap verir. Bu konuda bütün siyasi partilere basit alelade sözlere imkan vermeyecek dikkat içinde olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
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