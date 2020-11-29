TBMM Başkanı Şentop'tan, CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan, CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki Açıklaması

29.11.2020 16:09
TBMM Başkanı Şentop'tan, CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlere ilişkin, "Ordumuz, milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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