Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Gürkan'a Taziye Ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Gürkan'a Taziye Ziyareti

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün annesini kaybeden CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Gürkan'a Taziye Ziyareti, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün annesini kaybeden CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a taziye ziyaretinde bulundu. Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün hayatını kaybeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesine katıldı. Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Alacamustafapaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Şentop, Gürkan'a taziye dileklerinde bulundu. Anne Gürkan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Recep Gürkan, Edirne, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: Trafolara Kedi Değil Fil Soksalar Fayda Etmeyecek İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma Açıldı Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Gürkan'a Taziye Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]