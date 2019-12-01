Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Cibuti ziyareti değerlendirmesi ve Erdem'e kutlama
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Cibuti ziyareti değerlendirmesi ve Erdem'e kutlama - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Cibuti ziyareti değerlendirmesi ve Erdem'e kutlama

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti ziyaretine ilişkin "Bu ziyaretin ve gerçekleşen temasların etkili olduğunu kısa zamanda öğrendik, FETÖ kaynakları önemli ziyareti 'cami açılışı' diye nitelendirerek haberleştirmeye yönelmişler.

TBMM Başkanı Şentop'tan Cibuti ziyareti değerlendirmesi ve Erdem'e kutlama, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti ziyaretine ilişkin "Bu ziyaretin ve gerçekleşen temasların etkili olduğunu kısa zamanda öğrendik, FETÖ kaynakları önemli ziyareti 'cami açılışı' diye nitelendirerek haberleştirmeye yönelmişler. Bir 'ağ' bulduklarını da müşahede ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere Meclis Başkanlarının davetiyle Cibuti'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Ziyareti, FETÖ'nün hala faal olduğu Afrika ülkelerinin parlamenterleriyle temas ve FETÖ tehlikesini anlatmak için vesile olduğuna inandıkları için gerçekleştirdiklerini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Hem Konferans'ın açılışında yaptığımız konuşmada hem ikili temaslarda hem de parlamenterlerle kurduğumuz irtibatlarda FETÖ tehlikesini çok açık ve ikna edici şekilde anlattık. Bu ziyaretin ve gerçekleşen temasların etkili olduğunu kısa zamanda öğrendik; FETÖ kaynakları önemli ziyareti 'cami açılışı' diye nitelendirerek haberleştirmeye yönelmişler. Bir 'ağ' bulduklarını da müşahede ediyoruz."

Meclis Başkanı Şentop, başka bir paylaşımında ise milli sporcu Talha Ahmet Erdem'in, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla Türkiye'ye bir ilki yaşattığını ifade etti.

Erdem'i tebrik eden Şentop, milli sporcunun başarılarının devamına yönelik temennisini dile getirdi.

Mustafa Şentop, Cibuti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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