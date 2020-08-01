TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

TEKİRDAĞ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik, Dedecik ve Karahisarlı köylerini ziyaret etti, çocuklara bayram hediyesi verdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi, System.String[]

TEKİRDAĞ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik, Dedecik ve Karahisarlı köylerini ziyaret etti, çocuklara bayram hediyesi verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da yaptığı bayram ziyaretleri kapsamında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik, Dedecik ve Karahisarlı köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan ve sohbet eden TBMM Başkanı Şentop, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi. Şentop çocuklarla hediyeleşirken gülümseten diyaloglar yaşandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İnecik köyünde yaptığı konuşmada, "Bu bayramda biraz farklı bir durum yaşıyoruz. Eskisi gibi görüşemiyoruz. İncecik Tekirdağ en eski kadim bölgesi. Bu tarihi mekanda Cenab-ı Hak daha güzel günlerde bizleri birbirine kavuştursun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Biraz tabii sıkıntılı vaziyetler bu bayram. Ramazan'da korkuyorduk ama bu bayram daha fazla korkuyor doktorlar. Sanki biraz o serbestlik döneminde gevşettik fazlaca onun için ikinci dalga başladı, başlayacak gibi bir takım tahminler yapılıyor. Bu bakımdan eskisi gibi öyle rahat gezemiyoruz ama Tekirdağ'ın en tarihi en büyük merkezlerinden birisi İnecik. Buraya bir uğrayalım, selam verelim, bayramınızı tebrik etmek için geldik. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah sağlık, afiyetle nice bayramlara eriştirsin inşallah hepimizi, sevdiklerimizle beraber. Daha güzel günlerde böyle salgın olmadan bir birimizle kucaklaşacağımız günlerde bayramlara kavuştursun Cenabı Hak. Geniş zamanlarda tekrar ziyaret eder, beraber oturur konuşuruz inşallah" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz İki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor 22 yıldır eşinden şiddet gören çaresiz kadın: Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı         
16:19
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı         
16:03
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı         
16:00
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı         
15:48
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu         
14:31
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi         
14:25
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı         
14:15
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu         
13:16
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi         
12:20
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor         
12:08
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor         
12:01
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı         
11:41
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı         
11:23
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor         
10:43
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor         
10:32
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor         
10:29
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu         
10:11
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor         
10:03
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti         
09:29
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor         
09:26
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz         
09:07
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız         
06:11
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti         
01:36
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı         
00:29
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun aleyhinde gösteri düzenledi İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun aleyhinde gösteri düzenledi         
23:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 06:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei