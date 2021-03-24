TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
24.03.2021 18:48
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolaysıyla tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolaysıyla tebrik etti.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 7'nci Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak, tebrik etti" ifadelerine yer verildi.
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