TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu

02.01.2021 10:27
TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Şentop, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödüllerini alan Sadettin Ökten, Özdemir Erdoğan, İsmail Kara, Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci ve Mehmet Çebi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Şentop, görüşmede ödül alan isimleri kutlayarak başarı temennisinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu - Son Dakika


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