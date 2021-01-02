TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi