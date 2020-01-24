TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, "Elazığ/ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.
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