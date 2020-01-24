TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, "Elazığ/ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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