TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." dedi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:28 Kaynak: AA
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