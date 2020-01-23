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Tbmm başkanı şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-aktuel-
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-Aktuel-
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-Aktuel-
Son Dakika TBMM Başkanı Şentop, Davutoğlu'nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırdım" sözlerine yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi