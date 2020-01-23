Tbmm başkanı şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-aktuel- - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-aktuel- - Son Dakika

Tbmm başkanı şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-aktuel-

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-Aktuel-

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-Aktuel-

Tbmm başkanı şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması-aktuel-

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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