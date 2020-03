TBMM Başkanı Şentop'tan, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Down sendromluların her gün farkında olduklarını belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Her gün farkındayız, sizinleyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Şentop, paylaşımında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı için hazırladıkları özel video klip için bir sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nin Down sendromlu personelleri Arlin ve Emrah'a teşekkür etti.

Videoda, Arlin ve Emrah, Meclisin 100. yılını kutlayarak, "Doğum yılın kutlu olsun güzel Meclis. Nice yüzyıllara." ifadelerini kullandı.