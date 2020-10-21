TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Halkın doğru bilgiyi almasında hayati bir görev üstlenen gazeteci arkadaşlarımızla TBMM çatısı altında birlikte mesai yapıyoruz. Bu çerçevede hem parlamento muhabiri arkadaşlarıma hem de tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diliyor, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.