TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki depremle ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki depremle ilgili açıklama yaptı.
Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Elazığ/ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." - ANKARA
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