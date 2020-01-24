TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki depremle ilgili açıklama yaptı.



Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Elazığ/ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." - ANKARA