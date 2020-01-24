Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:08 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Mustafa Şentop, mesajında, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki deprem sonrası ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti