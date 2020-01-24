TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Sivrice, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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