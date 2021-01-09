TBMM Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması
09.01.2021 20:35
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Endonezya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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