TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Soesatyo ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Soesatyo ile görüştü

11.01.2021 11:23
TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Soesatyo ile görüştü, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, bilhassa savunma sanayi ile uzay ve havacılık sanayi alanlarında iş birliği potansiyelimiz büyüktür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, bilhassa savunma sanayi ile uzay ve havacılık sanayi alanlarında iş birliği potansiyelimiz büyüktür. İkili işbirliğimizi daha ileri bir düzeye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl içinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etmek isterim" dedi.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Şentop dün yaşanan uçak kazası ile ilgili olarak Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ile telefonda görüştü. Şentop, Cakarta'dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucunda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet; kederli ailelerine ve kardeş Endonezya halkına şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına başsağlığı diliyorum. Ülkeniz ile böyle zor günlerde dayanışma içinde olmaya büyük önem atfediyoruz. Zaman zaman yaşanan doğal afetlerde de daima en önde yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye olarak sizlerden gelebilecek herhangi bir yardım talebini karşılamaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Şentop, Covid-19 salgınında dahi parlamentolar arasında üst düzey temasların kesintisiz şekilde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Zat-ı alinizi geçtiğimiz Kasım ayında ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Ben de önümüzdeki dönemde nazik davetinize icabeten ülkenize ziyarette bulunmayı arzu ediyorum. Bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğimizi, MIKTA, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği gibi çok taraflı parlamenter platformlarda pekiştirmeye hassaten kıymet veriyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında gündeme getirdiğiniz, Müslüman ülkelerin günümüzde karşı karşıya bulunduğu ortak sınamalara yanıt verilmesi amacıyla parlamentolarımız arasında bir danışma mekanizması (Uluslararası Şura Konseyi) kurulması teklifini de hayırhahlıkla (iyilik, hayırseverlik) değerlendireceğiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Covid 19 salgınının küresel etkilerini azaltmak için, dost ve kardeş Endonezya'yla aşı çalışmaları dahil olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olduklarının altını çizen Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, bilhassa savunma sanayi ile uzay ve havacılık sanayi alanlarında iş birliği potansiyelimiz büyüktür. İkili işbirliğimizi daha ileri bir düzeye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl içinde Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etmek isterim" dedi. - ANKARA

Mustafa Şentop, Endonezya, Türkiye, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Soesatyo ile görüştü - Son Dakika


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