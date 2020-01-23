TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı - Son Dakika
Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı - Son Dakika Dünya

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklamasıyla ilgili, "Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı." dedi

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili" açıklamasına yanıt verdi.


Şentop, "Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, siyasi polemiklere girmek istemediğini söyleyerek yanıt verdi.

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Gelecek Partisi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:19 
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