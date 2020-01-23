TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili" açıklamasına yanıt verdi.



Şentop, "Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, siyasi polemiklere girmek istemediğini söyleyerek yanıt verdi.