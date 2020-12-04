Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa Ulusal Meclisi'nin Dağlık Karabağ kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa Ulusal Meclisi'nin Dağlık Karabağ kararına tepki Açıklaması

04.12.2020 13:42
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa Ulusal Meclisi'nin Dağlık Karabağ kararına tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir." ifadesini kullandı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir devlet veya bir kurumun, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopması, sadece temelsiz hislerle kararlar vermesi halinde oyun dışı kalacağını, sözü ve kararının ciddiye alınmaz hale geleceğini belirten Şentop, "Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir." açıklamasını yaptı.

Kişinin hukuki ehliyeti ile gerçekliğin farkında olması arasında bir ilişki olduğuna, gerçeklik konusunda farkındalığın belli ölçüde azalması durumunda, hukuki bakımdan ehliyet kaybının da ortaya çıkacağına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Siyasetçilerin söz ve kararlarıyla gerçeklik arasındaki ilişki de böyledir. Gerçeklikten kopuş siyasi ehliyeti tartışmalı kılar. Fransa'nın çok gürültü çıkartmasına rağmen uluslararası alanda gittikçe etkisizleşmesi, bu gerçeklikten kopuk tutumlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir. Fransa Hükümetinin de uluslararası hukuka göre, Azerbaycan'a ait olduğunu ikrar ve kabul ettiği toprakları bağımsız bir devlet olarak tanıma kararı alan parlamenterler ancak birer komedyen olarak iş görebilir. Fransa Hükümetini ciddiyete davet ediyor, Fransız halkının aklıselimine güveniyoruz. Bu absürt kararı kale almayacaklarına inanıyoruz."

Ermenistan, Karabağ, Fransa, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa Ulusal Meclisi'nin Dağlık Karabağ kararına tepki Açıklaması - Son Dakika


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