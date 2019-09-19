TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakarlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Şentop, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alan ve gazilik onuruna erişen kahramanların, gurur ve övünç kaynağı gazilerin hatırasını canlı tutmak, bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında yer etmesini sağlamak gayesiyle, TBMM tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanının verildiği 19 Eylül gününün, "Gaziler Günü" olarak idrak edildiğini belirtti.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan milletin şanlı tarihinin, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğuna işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Lüzumu hasıl olduğunda, şerefini ve vatanını eşine az rastlanır bir cesaretle savunan asil bir milletin mensupları olarak bizler, gazilik ve şehitlik payelerini hakkı üstün tutmak ve hak uğruna mücadeleyi hayat düsturu saymak bakımından en büyük şeref olarak addederiz. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakarlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Şentop, gaziler ve şehit yakınlarının millete tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmak devlet ve millet olarak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.

Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, aileleri ile sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum."