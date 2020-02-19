TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonu

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 3. olan görme engelli Esra Kansoy'u telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonu, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 3. olan görme engelli Esra Kansoy'u telefonla arayarak tebrik etti.

Osmaniye'de düzenlenen yarışmada 3. olan doğuştan görme engelli Esra Kansoy'u telefonla arayan Başkan Şentop, kendi oğlunun da geçtiğimiz ay hafız olduğunu ve Kur'an'ı güzel okumanın ayrı bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Kansoy'un ailesini ve Kur'an'ı öğrenmesine vesile olan herkesi tebrik eden Şentop, Kansoy'a başarılar diledi.

Kansoy'da Başkan Şentop'un kendisini bizzat aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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