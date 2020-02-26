TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı katliamı' mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı katliamının faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız katidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, 28 yıl önce Ermenistan askeri güçleri tarafından Azerbaycan halkına yapılan katliamın, 21'inci asrın en büyük acılarından birisi olduğunu kaydetti. Şentop, mesajında şunları kaydetti: "İnsanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması adına, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumun ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi insanlık vazifesidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber bütün Türk halkının ve insanlığın yüreğini yakan Hocalı Katliamı kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerektiği aşikardır. Hocalı Katliamı'nın faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız katidir. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı Katliamı'nı bir kez daha tel'in ediyor, bu hadisede hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."