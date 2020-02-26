TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı katliamı' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı katliamı' mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı katliamı' mesajı

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı katliamının faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız...

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı katliamı' mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı katliamının faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız katidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, 28 yıl önce Ermenistan askeri güçleri tarafından Azerbaycan halkına yapılan katliamın, 21'inci asrın en büyük acılarından birisi olduğunu kaydetti. Şentop, mesajında şunları kaydetti: "İnsanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması adına, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumun ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi insanlık vazifesidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber bütün Türk halkının ve insanlığın yüreğini yakan Hocalı Katliamı kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerektiği aşikardır. Hocalı Katliamı'nın faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız katidir. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı Katliamı'nı bir kez daha tel'in ediyor, bu hadisede hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."


Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı katliamı' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]