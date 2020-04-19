TBMM Başkanı Şentop'tan "infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere" ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 'infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere' ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan "infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere" ilişkin değerlendirme Açıklaması

6 saat önce

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak veya esnetecek birtakım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını şahsen doğru bulmadığını belirterek infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere...

TBMM Başkanı Şentop'tan

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak veya esnetecek birtakım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını şahsen doğru bulmadığını belirterek infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Tartışmaları verimli buluyorum ama Meclisimizin vermiş olduğu bir karar var, bu kararı da isabetli buluyorum." dedi.

Mustafa Şentop, Kanal 7'de katıldığı programda infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere ilişkin soruyu yanıtladı.

Hukuki düzenlemelerin hukuki ve siyasi boyutları olduğunu anlatan Şentop, infaz düzenlemesi konusunda birçok akademisyen ve hukukçunun görüş bildirdiğini ve bunlar arasında görüş farklılıkları bulunduğunu ifade etti.

Şentop, bu tür düzenlemelerde hukuki çerçeveye riayet edilmesi gerektiğine işaret ederek "(İnfazla ilgili indirimlere kimler dahil olmalıdır, kimler dahil olmamalıdır?) Bu sonuçta siyasi tercihtir. Siyasetin bir tercihi, parti tercihi anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin bugünkü şartları içinde yapılmış olan bir tercihtir. Elbette bir bakış açısına dayanmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile son yıllarda kendi sınırları içinde büyük başarılar kazanarak mücadele ettiğini, bu terör örgütünün ülke sınırları dışındaki uzantılarına karşı da mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa Şentop, sınır ötesinde farklı terör örgütlerine, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik mücadelenin de devam ettiğini anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında Türkiye'nin, terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak veya esnetecek birtakım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını ben de şahsen doğru bulmuyorum. Bu bakımdan düzenleme içinde, Anayasal düzene, suçlar bağlamında ifade edilen suçlarla ilgili bir hükme yer verilmemesi, bunun istisna tutulması önemlidir. Bu tartışmalar faydalıdır, verimlidir, mutlaka yapılmalıdır. Ama bu bir matematik değildir, 'iki kere iki dörttür' diyerek gerek hukuki metin olarak mutabık kalacağı, gerek 'kimler girecek, kimler dışında kalacak' diye mutabık kalacağı bir durum söz konusu değildir.

Sonuç itibarıyla hukuki temel önemlidir. Bununla ilgili sorun var mı, yok mu buna bakmak lazım. Ama sonuçta kararı Parlamento, bir tercih olarak ortaya koymaktadır. Tartışmaları verimli buluyorum, ama Meclisimizin vermiş olduğu bir karar var, bu kararı da isabetli buluyorum."

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:00 Kaynak: AA

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