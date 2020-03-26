TBMM Başkanı Şentop'tan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop'tan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan alçak saldırı neticesinde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hain saldırıda yaralılarımız da var. Yaralı askerlerimize Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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