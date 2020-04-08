TBMM Başkanı Şentop'tan, İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop'tan, İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kovid-19 nedeniyle tedavisi devam eden Laricani'yi telefonla aradı.
Şentop, Laricani'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Laricani de Şentop'a, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:44 Kaynak: AA
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