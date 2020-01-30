TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini...

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınladı. Şentop, şunları kaydetti:


"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz."


Şentop paylaşımında Türk bayrağı resmine de yer vererek şunları dedi:


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Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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