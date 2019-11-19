TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Parti'ye 100. yıl etkinlikleri ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve grup başkanvekilleriyle görüştü.

İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ve İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ile Müsavat Dervişoğlu, Meclis Başkanı Şentop'u, İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığının girişinde karşıladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, 23 Nisan 2020'nin, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu, bu kapsamda gelecek yıl birtakım etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Bu kapsamda birtakım çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Şentop, "Önceki hafta milletvekillerimizden görüş istemiştik, geçen hafta da Mecliste grubu bulunan partilerimizin grup yönetimleriyle bir araya geldik. Şimdi de İYİ Parti Grup Başkanı ve grup başkanvekili arkadaşlarımızla görüştük." dedi.

Ziyaretlerde görüş alışverişinde bulunduklarını, öneri ve teklifler varsa bunları topladıklarını söyleyen Şentop, "Bu münasebetle bir ziyaret gerçekleştirdim. Verimli bir görüşme oldu. İnşallah TBMM'nin 100. yılına yakışan güzel bir faaliyet programıyla milletimizin karşısına çıkacağız." diye konuştu.

"Bazı önerilerimiz oldu"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Biz de bugün Sayın Başkanın 100. yıl dönümü mahiyetinde yaptığı hazırlıkları kendi ağzından dinledik. Bu konuda bazı önerilerimiz oldu. Sayın Başkana bunları ilettik." dedi.

Özellikle üzerinde durdukları konunun, 100 yıllık Meclisin ruhuna uygun program hazırlanması olduğunu belirten Türkkan, "Herhangi bir parti taassubuna kaçmadan bu 100 yıl içinde gelişen iyi veya kötü tüm olayların vurgulandığı, Meclisin tarihini en iyi şekilde aktaracak bir çalışmanın olduğu şeklindeydi. Sayın Başkan'a da bu konuda güveniyoruz. Çalışmaların da bu minvalde olduğunu bizatihi müşahede ettik." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğüne işaret eden Türkkan, "Meclis TV'nin veya Meclisin internet kanalının bu görüşmeleri vermesi konusunda talebimizi Sayın Başkan'a tekrar ilettik. 'Konunun yeniden görüşüleceğini, bir daha karar verileceğini' ifade ettiler." değerlendirmelerinde bulundu.