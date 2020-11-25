TBMM Başkanı Şentop: "Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız"

25.11.2020 15:23
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Tarih ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Tarih ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Birinin diğerine şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan için insana karşı insanca bir dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, "Tarih ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Birinin diğerine şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız. Kadın ve şiddet kelimeleri birbirinden tamamen ayrılıp çağrışım yoluyla bile yan yana gelmeyinceye kadar mücadele etmek durumundayız. Şiddet uygulamak acziyettir ve çoğu zaman yeni çözümsüzlükler doğurur. Etkili kurallar, sorumlu fertlerle adaletli toplumu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Şiddet, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız' - Son Dakika


Son Dakika

Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi
Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı         
15:59
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın altın ve gümüşten yaptığı maskeler satışa sunuldu Türk ustanın altın ve gümüşten yaptığı maskeler satışa sunuldu         
15:07
Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu         
14:45
Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu         
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin         
13:43
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 16:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: "Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei