TBMM Başkanı Şentop: "Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız" - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Tarih ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Birinin diğerine şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan için insana karşı insanca bir dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, "Tarih ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Birinin diğerine şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız. Kadın ve şiddet kelimeleri birbirinden tamamen ayrılıp çağrışım yoluyla bile yan yana gelmeyinceye kadar mücadele etmek durumundayız. Şiddet uygulamak acziyettir ve çoğu zaman yeni çözümsüzlükler doğurur. Etkili kurallar, sorumlu fertlerle adaletli toplumu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA