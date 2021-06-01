TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: "Bu bir eleştiri değil, iftira""Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve... - Son Dakika

- TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: "Bu bir eleştiri değil, iftira"

"Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim"

İSLAMABAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bu bir eleştiri değil bir iftira. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ne katılmak üzere geldiği Pakistan'da temaslarına devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin gurup toplantısında kendisine yönelik eleştirilerine sert sözlerle cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine iftira attığını söyleyen Şentop, "Bu bir eleştiri değil bir iftira. Şöyle ifade edeyim Pakistan'dayız. Malum burada oldukça sıcak bir hava içerisinde yoğun bir temas trafiğimiz vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar, deniyor ki 'Bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor?' diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki, onu hangi meczup söylemiş? Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş, gurup toplantısında söylemiş" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum"

"Konu şu, bir Bakan, İçişleri Bakanı bir siyasetçinin, milletvekili demiyor, siyasetçinin her ay 10 bin dolar bir suç örgütünden para aldığını söylüyor" diyen Şentop, "Kim olduğunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı-sözlü olarak Sayın Bakana. Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim" ifadelerini kullandı.

"Bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim"

"Benden şunu talep edebilirler. Bunu Sayın Bakana sorun, İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna tevessül edin, aracı olun bu olabilir, bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim, sorunun muhatabı Bakan, onu bilen Bakan, benim bir bilgim yok" diyen Şentop, "Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Kendisinde zerrece haysiyet, ahlak varsa bu konuyla ilgili olarak kendisinin bu beyanlarının ne anlama geldiğini ve bu konuda bilgi-delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor" dedi.