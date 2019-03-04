Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC ve Azerbaycan Ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC ve Azerbaycan Ziyareti

2 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek ardından Azerbaycan'a geçerek, temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC ve Azerbaycan Ziyareti, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek ardından Azerbaycan'a geçerek, temaslarda bulunacak.

Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı'na seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Şentop, yarın KKTC'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Şentop, KKTC ziyareti sonrası Azerbaycan'a hareket edecek. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, buradaki temaslarından sonra yurda dönecek.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

Politika
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