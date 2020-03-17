TBMM Başkanı Şentop'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis çalışmalarına ara verilip verilmeyeceği konusunda, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir.

TBMM Başkanı Şentop'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis çalışmalarına ara verilip verilmeyeceği konusunda, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar, en azından bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler." dedi.

Şentop, Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sadece Türkiye değil, dünya olarak zor bir imtihan sürecinden geçildiğini, gelişmelerin takip edildiğini belirten Şentop, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs konusunda başka ülkelerin tecrübelerini de değerlendirerek çok erken, sıkı tedbirler aldığını anımsattı.

Şentop, bugüne kadarki sürecin devlet tarafından çok iyi yönetildiğini, bundan sonra da yönetilmeye devam edeceğini ifade etti.

-"Sivil kahramanlıklara ihtiyaç var"

Sürecin bundan sonraki başarısının, vatandaşların birlikte hareket etmesi, iş birliği içerisinde açıklanan tedbirlere çok dikkatli ve sıkı bir şekilde uyulmasıyla mümkün olacağını belirten Şentop, vatandaşların, Sağlık Bakanlığının açıklamalarını yakından takip etmesini, "14 tedbir"e uymasını istedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bu bir vatandaşlık, insanlık borcudur. Sadece kendimizi değil yakın çevremizdekiler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı riske, tehlikeye atıyoruz. Bu bakımdan bu günlerde sivil kahramanlıklara ihtiyaç var. Sivil kahramanlık da; bu tedbirleri dikkatle okumak, takip etmek ve mümkün olduğu kadar yakınlarımıza, etrafımıza anlatmak ve onların da uygulamalarını sağlamak. Bu açıdan bütün vatandaşlarımıza başta kadınlarımıza, çocuklarımıza bunları anlatma ve bunlara dikkati sağlama konusunda da özel olarak görevler düşüyor." diye konuştu.

- "Yetkili kişi ve kurumların açıklamalarına itibar edilmeli"

Şentop, bir başka önemli vatandaşlık borcunun da devletin yetkili kişileri ve kurumları tarafından yapılan açıklamalara itibar etmek, bunun dışında kalan manipülatif açıklamaları dikkate almamak olduğunu belirtti.

Bu sürecin en önemli kısmının da panik havasının oluşmasını engellemek olduğuna işaret eden Şentop, sürecin yönetiminde bunlara müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Şentop, şunları kaydetti:

"Bugün bunlardan bir tanesi, TBMM'de bazı milletvekillerinin, -sayıda veriyor, manipülatif bir hesap, bir provokasyon hesabı- 17 milletvekili, umreden dönen milletvekilleri güya VIP'ten kaçmışlar... Nasıl oluyorsa o? Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen milletvekillerimizin bilgisi var. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş milletvekillerimiz. Farklı siyasi partilerimizden var. Bir tanesi Özbekistan'dan, bir tanesi Tanzanya'dan, bir de KKTC'den gelen milletvekilimizdir. Bunun dışındakilerin büyük bir kısmı Avrupa ülkelerinden...

Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak ben de partilerimizin grup yönetimleriyle görüştüm. Onların zaten bilgileri var. Milletvekili arkadaşlarımız da sorumluluklarının gereği olarak kendilerini, bu öngörülen azami sürede, 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar. Ben bunların, kendileri tarafından takip edildiğini biliyorum, grup yönetimlerimizin de bu konuda bilgileri var."

Şentop, TBMM'de çalışan personelle ilgili dün akşam saatlerinde bir haber çıktığını ve ona karşı gerekli açıklamanın yapıldığını anımsatarak, "Gerek buradaki Meclis Hastanemizde gerekse başka hastanelerde, başvuran bütün çalışanlarımızın durumlarını takip ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir koronavirüsle ilgili bir tespit yok. Yapılan testlerden bilgimiz var. Böyle bir tespit henüz yok." dedi.

Meclis çalışmalarına gelecek günlerde ara verilip verilmeyeceği sorusuna Şentop, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar, en azından bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler." karşılığını verdi.

-"Yurt dışından 1 Mart'tan itibaren gelen milletvekili sayısı 31"

Şentop, yurt dışından dönen milletvekilleriyle iletişim kurup kurmadığı sorusunu ise, "Yurt dışından 1 Mart'tan itibaren gelen milletvekili sayısı 31. Milletvekillerimizin durumlarıyla ilgili grupların da bilgisi var. Kendileri bu anlamda, sosyal izolasyonla onu sağlamış durumdalar. Hepsiyle ilgili bu anlamda bir bilgimiz var. Takipteyiz. Uydurma, yalan haberlere itibar edilmemesini istiyorum." diye yanıtladı.

Okullarda eğitime ara verilmesinin bir tedbir olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Bu, birçok ülkeye göre erken dönemde alınmış bir karar. Çocukları evde tutma konusunda bütün eğitimcilerimize, pedagoglarımıza, psikologlarımıza, sosyal psikologlarımıza çağrı yapıyorum: Evlerde çocukları meşgul edecek programlar, çalışmalarla ilgili tavsiyelerini televizyonlardan, yayın organlarımızdan iletmelerini, açıklamalarını teklif ediyorum. Özellikle temel prensiplerimiz bu 14 kuraldır. Ona dikkatle riayet etmek lazım. Çok büyük teoriler, laflar var, dünyanın geleceğiyle ilgili falan; bunlara itirazım yok ama herkes önce elini iyi yıkasın, daha sonra diğer kalan hususları konuşmaya başlasın."

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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