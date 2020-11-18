TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik
18.11.2020 12:33
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci'yle görüştüğünü bildirdi.
Şentop, "Kovid-19 aşısını geliştiren kıymetli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile görüşüp kendilerini tebrik ettim. İki vatandaşımızın bu başarısı, Türkiye'ye bağlılıkları ve hizmet sevdaları hepimiz için gurur verici. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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