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TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

20.07.2021 09:17
TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı mesajında, "Duamız odur ki aziz milletimizin birlik ve dirliği ebedi olsun, yeryüzü iyilik, merhamet ve adalet yurdu olsun." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı mesajında, "Duamız odur ki aziz milletimizin birlik ve dirliği ebedi olsun, yeryüzü iyilik, merhamet ve adalet yurdu olsun." ifadesini kullandı.

Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bütün dünya ile birlikte Türkiye'de de hayatı etkileyen yeni tip koronavirüsün gölgesinde bir bayramı daha kutlamanın buruk sevincinin yaşandığını belirtti. Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Hangi hal içinde olursak olalım, bayramlarımızın bizi tazelediğini, duygularımızı toplumsal bir sevinç anına çevirdiğini biliyoruz. Birbirimize biraz daha anlayış ve arttırılmış bir hoşgörü ile yaklaştığımız bayram günlerinde, hayatımızın akışı da kısa süreliğine değişiyor. Bayram bilinci bütün kötümserliklerimizin üzerine bir sünger çekip bizi adeta yeni bir başlangıç noktasına, yeni bir umut kapısına getiriyor. Kurban Bayramımızın sizin, sevdiklerinizin, ülkemizin ve İslam aleminin huzur, barış ve refahına vesile olmasını dilerken, her birinizi kalpten selamlıyorum. Duamız odur ki aziz milletimizin birlik ve dirliği ebedi olsun, yeryüzü iyilik, merhamet ve adalet yurdu olsun. Cenab-ı Hak bayram sevincimizi daim etsin."

Mustafa Şentop, Kurban Bayramı, Adalet, Kurban, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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