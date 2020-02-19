TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır - Son Dakika
Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır - Son Dakika Dünya

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözlerine "ilkel bir İslam düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözlerine "ilkel bir İslam düşmanlığıdır" ifadeleri ile cevap verdi.


Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Fransızca ve Türkçe yaptığı açıklamalarda, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli" değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:50 
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